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Dünya

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri Surman kentinde kontrolü sağladı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri, başkent Trablus'un güneyinde Hafter güçlerinin işgalindeki Surman kentinde kontrolü sağladı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 12:46 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 12:46
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