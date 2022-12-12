Libya: Uzlaşmadan sonra Lockerbie davasında yeni hak talebinde bulunulamaz

Ebu Şunaf, İskoç yetkililerin Lockerbie davasıyla suçlanan Libyalı Ebu Agila Muhammed Mesut'un ABD'de gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettirileceğini duyurmasının ardından açıklama yaptı.

ABD'lilere Lockerbie davasıyla ilgili ulaşılan uzlaşı ve verilen taahhütleri hatırlatan Ebu Şunaf, "Libya ile yapılan uzlaşma anlaşması, paraların ve tazminatların (mağdurların ailelerine) ödenmesinden sonra, iki tarafın diğerine karşı anlaşmadan önce işlenen fiiller için yeni dava açılamayacağını öngörmektedir." ifadelerini kullandı.

Ebu Şunaf, ABD'nin, Libya için diplomatik dokunulmazlık sağlamak konusunda varılan anlaşmaya bağlı kaldığını belirterek, "Davayla ilgili Libyalılar ve mülklerinin herhangi bir yasal icraat ya da el koymaya karşı güvende kalacağını belirten kanun tasarısının, dönemin ABD Kongre üyesi ve şimdiki ABD Başkanı Joe Biden tarafından 2008'de Kongreden çıkarıldığını" dile getirdi.

Ebu Şunaf açıklamasında Eski ABD Başkanı George Bush'un da ülkesinin bu konuyu geleceğe dönük nihai şekilde kapattığını kaydeden bir kararname çıkardığını vurguladı.

İskoç yetkililerce dün yapılan açıklamada, "Lockerbie faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, zanlı Ebu Agila Muhammed Mesut'un ABD'de gözaltında olduğunun söylendiği, İskoç savcılar ve polisinin, İngiliz hükümeti ve Amerikalı meslektaşlarıyla (uçağa bombayı yerleştiren Libyalı ajan Abdülbasit) El Megrahi'yle hareket edenleri adalete teslim etmek amacıyla bu soruşturmayı sürdürmeye devam edileceği" duyurulmuştu.

Kasım ayı ortalarında Libya yerel basınında, Lockerbie faciasının bombacısı olduğu iddia edilen Ebu Agila Muhammed Mesut'un başkent Trablus'taki evinde ortadan kaybolduğu yönündeki haberler çıkmıştı.

Ebu Agila Muhammed Mesut'un kaçırıldığı yönünde herhangi bir açıklama yapılmazken, Libya Devlet Yüksek Konseyi 21 Kasım'da yaptığı açıklamada, davanın kapanmış olmasına rağmen yeniden gündeme getirilmesine tepki göstermişti.

Açıklamada, "saçmalık" olarak nitelendirilen bu durum karşısında Temsilciler Meclisi, Başkanlık Konseyi ve başsavcı, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile dayanışmaya çağrılırken, emniyet güçlerinin de Mesut'un neden ortadan kaybolduğunu aydınlatması istenmişti.

- LOCKERBİE FACİASI

Libyalı ajan Abdülbasit El Megrahi, 21 Aralık 1988'de, Frankfurt'tan Detroit'e gitmek üzere havalanan Pan Amerikan Hava Yollarına ait uçağa bomba yerleştirmişti. Uçak, İskoçya'nın Lockerbie kasabasının üzerinde infilak etmiş, olayda 270 kişi hayatını kaybetmişti.

Lockerbie faciasında mahkum edilen tek kişi olan El Megrahi, 2009 yılında İskoçya tarafından kanser hastası olduğu ve üç ay ömrü kaldığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Lockerbie faciasıyla bağlantılı tek hükümlü El Megrahi serbest bırakılmasının ardından ülkesine dönmüş, 2012 yılında da hayatını kaybetmişti.

Eski Libya lideri Muammer Kaddafi, 2008 yılında Libya'nın Lockerbie faciasıyla ilgili sorumluluğunu kabul etmiş, kurbanların ailelerine tazminat ödemişti. Kaddafi öte yandan saldırı emrini kendisinin vermediğini savunmuştu.