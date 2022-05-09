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Dünya

Libya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, ikili ilişkiler ve Ukrayna krizi konulu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA9 Mayıs 2022 Pazartesi 19:36 - Güncelleme:
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Görüşmeye dair Libya Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın, Libya'nın Ukrayna'ya savaş boyunca verdiği destekten ötürü teşekkür ettiği belirtilerek, "Libya devleti Ukrayna'nın ebedi bir müttefiki ve dostudur. Libya bölgedeki önemli temel taşlarından birini oluşturmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Libya Dışişleri Bakanı Menguş'un da Ukrayna'daki krizi çözmeyi amaçlayan bütün uluslararası çabalara tam destek verdiği ve başta gıda sektörü olmak üzere birçok konuda iki ülkenin gelecekteki iş birliklerine yönelik Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüş birliğine vardığı kaydedildi.

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