Libya'da 14 parti toplantı sonuçlarını destekliyor

Başkent Trablus'tan 10, Bingazi'den 4 siyasi parti ortak iki ayrı yazılı açıklamada, Komite üyelerini seçim yasalarına ilişkin uzlaşılarından dolayı tebrik etti.

Trablus'tan Ulusal Uzlaşı, Ulusal Uzantı, Demokratik Libya Birliği, Meşale, Vatanım, Hoşgörü, Özgür Halk, Libya Ulusal Birlik, Gelecek ve Ulusal Buluşma partileri olmak üzere 10 siyasi oluşum yaptıkları ortak yazılı açıklamada, çalışmayı geçiş sürecinin sonlandırılması yolunda önemli bir dönüşüm noktası olarak kabul edildiğini belirtti.

Açıklamada, "Komite üyelerinin oy birliğiyle çıkardığı sonucu destekliyoruz. Tüm üyeleriyle 6+6 komitesini tebrik ediyoruz. seçimlere ulaşmak için safları sıklaştırma komite üyeleri arasındaki uzlaşıyla tamamlanan duruma partilerin destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ülkenin doğusundaki Bingazi kentinden 4 partinin oluşturduğu "Vatan Koalisyonu" ise açıklamasında "siyasi partilerin seçim listeleri yoluyla seçim sürecine katkıda bulunmasına izin verilmesinden duydukları memnuniyeti" dile getirdi.

Koalisyondaki partiler, "Libya halkının cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini eş zamanlı yapma arzusunu yerine getirme konusundaki" çabalarını teyit etti.

- LİBYA'DA SEÇİMLER İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi" ülkede geçici Anayasa hükmünde bulunuyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin 6'şar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi'nin, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı olarak kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Libya'da Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, seçim sürecinin 2023 bitmeden başlamasının, Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi'nin haziran sona ermeden yasaları hazırlamasına bağlı olduğunu ifade etmişti.

