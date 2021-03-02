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  • Libya'da 30 göçmenin öldürülmesiyle ilgili davada ''önemli bir zanlı'' tutuklandı
Dünya

Libya'da 30 göçmenin öldürülmesiyle ilgili davada ''önemli bir zanlı'' tutuklandı

Libya'da geçen yıl insan kaçakçılığı yapan bir Libyalının düzensiz göçmenler tarafından öldürülmesi üzerine maktul yakınlarının intikam için en az 30 göçmeni öldürdüğü davada 'önemli bir zanlının' tutuklandığı bildirildi.

AA02 Mart 2021 Salı 16:52 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 16:57
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Konuya ilişkin açıklamayı Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, sosyal medya hesabından yaptı.

Başağa, paylaşımında, Mizde kentinde 30 kadar göçmenin öldürülmesiyle ilgili davada "önemli bir zanlının tutuklandığını" duyurdu.

Güvenlik birimlerinin insan kaçakçıları ve organize suç örgütü üyelerine göz açtırmayacağını belirten Başağa, hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve davanın takipçisi olan insan hakları örgütlerine teşekkür etti.

Başkent Trablus'un güneyindeki Mizde şehrinde Mayıs 2020'de yaşanan olayda, Libyalı bir insan kaçakçısının göçmenler tarafından öldürülmesi üzerine, maktul Libyalının yakınları, 26'sı Bangladeş uyruklu, 4'ü Afrikalı 30 göçmeni öldürmüştü. Olayda en az 70 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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