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Dünya

Libya'da 70 milletvekili, Yüksek Seçim Komisyonu hakkında soruşturma açılmasını istedi

Libya'da 70 milletvekili 'seçim sürecindeki olumsuz gelişmelerden' duydukları endişeyi dile getirerek, Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) hakkında soruşturma açılması konusunda Temsilciler Meclisinin toplanmasını talep etti.

AA5 Aralık 2021 Pazar 15:28 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 15:28
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Libya'da yayın yapan el-Mirsad gazetesinin sosyal medya hesabında 70 milletvekilinin seçim süreci ile ilgili ortak yazılı açıklamasına yer verildi.

Büyük bir kısmı ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter'i destekleyen milletvekilleri tarafından yapılan açıklamada, "Seçim sürecindeki olumsuz gelişmeleri, yargı kurumları ve YSK tarafından kanunların uygulanmamasını, oy satın alma şüpheleri ve yargının etki altında bırakılmasına sessiz kalınmasını endişeyle takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, YSK ve ilgili denetim kurumları hakkında adli soruşturma açılması için Temsilciler Meclisinin toplanması talep edildi.

Zaviye Mahkemesi İtiraz Komisyonu, 30 Kasım'da Hafter'in adaylık başvurusu ile ilgili itirazı kabul ederek, durumuna ilişkin inceleme başlatılmasını kararlaştırmıştı.

İtirazın kabulü Hafter'in adaylığının iptali anlamına gelmiyor. İtirazı ve adayların avukatlarının gerekçelerini değerlendiren mahkeme, sonucu YSK'ya bildiriyor.

Adayların başvurusunun iptal veya kabulü YSK yetkileri arasında yer alıyor.

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