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Dünya

Libya'da askeri karargahta patlama: 6 ölü

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Tacura kentinde bir askeri karargahın temizliği sırasında meydana gelen patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi.

AA18 Ağustos 2024 Pazar 15:52 - Güncelleme:
Libya'da askeri karargahta patlama: 6 ölü
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Libya medyasında yer alan haberlere göre, Eş-Şehide Sabriyye isimli askeri karargahın temizlenerek mayınların başka bir bölgeye nakli sırasında patlama meydana geldi.

Patlamada 2'si Libya vatandaşı, 4'ü Afrikalı işçi olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

Haberde karargahın, çocuk parkı yapılmak için temizlendiği aktarıldı.

Öte yandan, İtalya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İtalya'nın Libya'daki İkili Yardım ve Destek Misyonu'nun (MIASIT) "Askeri Muharebe ve Keşif Yöntemi" konulu iki eğitim kursunu hayata geçirdiğini duyurdu.

Açıklamada Savunma Bakanlığına bağlı ekiplerin verdiği eğitimin Libya-İtalya işbirliği planı kapsamında gerçekleştirdiği kaydedildi.

Eğitimlerin, Trablus'ta yeni kurulan El Yapımı Patlayıcılarla Mücadele birimi dahil, tüm Libya ordusuna verileceği kaydedildi.

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