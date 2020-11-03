Libya'da ateşkesin sağlanması için çalışmaların başlamasına karar verildi
Libya'dan son dakika açıklaması geldi. Libya'da 5+5 askeri komite toplantılarının birinci gün görüşmeleri sonucu ortak kontrol merkezleri ve alt komiteler kurularak ateşkesin sağlanması için çalışmaların başlamasına karar verildi.
DHA03 Kasım 2020 Salı 16:18 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 16:18
Libya'dan son dakika açıklaması geldi. Libya'da 5+5 askeri komite toplantılarının birinci gün görüşmeleri sonucu ortak kontrol merkezleri ve alt komiteler kurularak ateşkesin sağlanması için çalışmaların başlamasına karar verildi.