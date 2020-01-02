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Dünya

Cezayir Dışişleri Bakanı: Libya'da barışçıl çözüme destek için girişim başlatacağız

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, ülkesinin Libya'daki krize barışçıl çözüm çerçevesinde girişim başlatacağını söyledi.

AA02.01.2020  19:10 - Güncelleme: 02.01.2020  19:10

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Bukadum, Libya'ya gönderilen insani yardımlara ilişkin yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Cezayir, gelecek günlerde Libyalı taraflar arasındaki krize barışçıl çözüm üretme çabaları çerçevesinde çeşitli girişimlerde bulunacak." ifadesini kullandı.

Bukadum, "Top, tüfek, çözüm değildir. Çözüm, başta Cezayir olmak üzere komşu ülkelerin yardımıyla Libyalı taraflar arasında yapılacak istişare ile mümkün olacaktır." dedi.

Cezayir'de 27 Aralık 2019'da yapılan Yüksek Güvenlik Konseyi toplantısında uluslararası sahada özellikle Libya, Mali, Afrika'nın batı sahili ve Sahra bölgesinde Cezayir'in rolüne işlerlik kazandırılacağı vurgulanmıştı.

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