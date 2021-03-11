Libya'da Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesinde yer alan isimler açıklandı

AA 11 Mart 2021 Perşembe 19:20 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 19:20

Dibeybe'nin Savunma Bakanlığını da üstlendiği yeni hükümette Dışişleri Bakanlığına dün açıklandığı gibi bir kadın getirildi. Ülkenin doğusundan seçilen Necla Muhammed el-Menguş Libya'nın ilk kadın Dışişleri Bakanı oldu.

İçişleri Bakanlığına ülkenin güneyini temsilen Halid Ticani Mazin atandı. Mazin, önceki hükümette İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın yardımcılığını yürütüyordu.

En fazla tartışılan bakanlıklardan Maliye'nin sorumluluğu ülkenin güneyinden Halid Mebruk Abdullah'a verilirken, yine önemli koltuklardan Petrol ve Doğalgaz Bakanlığı görevine ülkenin batı bölgesini temsil eden Muhammed Ahmed Avn getirildi.

Savunma, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarının üç ayrı bölgeden seçildiği hükümette Hüseyin Katrani ve Ramazan Bucenah güney ve doğu bölgelerini temsilen Başbakan Yardımcısı olarak atandı.



- DİBEYBE HÜKÜMETİNDE 5 KADIN BAKAN YER ALIYOR

Libya'nın yeni hükümeti 2 başbakan yardımcısının yanı sıra 33 bakandan oluştu. Hükümette 5 kadın bakan yer aldı.



Dışişleri Bakanı Menguş'un dışında Halime İbrahim Abdurrahman Adalet Bakanı, Vefa el-Kilani Sosyal İşler Bakanı, Mebruke Uki Kültür Bakanı, Huriye Milud ise Kadından Sorumlu Devlet Bakanı olarak kabinede görev yapacak.

- LİBYA'NIN İLK KADIN DIŞİŞLERİ BAKANI MENGUŞ KİMDİR?

Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Dibeybe hükümetinde dikkati çeken isimlerin başında geliyor.



Libya'nın doğusundaki Bingazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ceza hukuku alanında yüksek lisans yapan Menguş, "çatışma ve barış yönetimi" alanında ABD'deki George Mason Üniversitesinde doktorasını tamamladı.

Yaklaşık 15 yıllık iş tecrübesi bulunan Menguş, farklı uluslararası kuruluşlarda görev yaptı. Menguş 2012'den bu yana ABD'de yaşıyordu.