Libya'da bina çöktü: 6 ölü

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisinden yapılan açıklamada, Trablus'un batısındaki Cenzur kentinde yabancı işçilerin yaşadığı bir binanın çöktüğü belirtildi.

Servisin sözcüsü Usame Ali, çöken binadan 6 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, 10 kişinin ise yaralı olduğunu kaydetti.

Ölen ve yaralananlar arasında çocuk ve kadınların da bulunduğunu aktaran Ali, cenazelerin Cenzur Devlet Hastanesi'ne nakledildiğini ifade etti.

Arama kurtarma çalışmalarının sabah saatlerine kadar sürdüğünü kaydeden Ali, binanın çökme nedenine ve hayatını kaybeden işçilerin hangi ülke vatandaşı olduğuna ilişkin ise bilgi vermedi.



- Başbakan Dibeybe kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi

Öte yandan Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı "Hakomitna" adlı platformdan yapılan açıklamada, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin Cenzur kentinde çöken binadaki arama kurtarma çalışmalarını yerinde incelediği belirtildi.

Açıklamada, çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

