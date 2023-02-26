Libya'da birleşik bir hükümetin kurulması için çalışmalar sürüyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Arap ülkeleri parlamento başkanlarının katılımıyla 34. Arap Birliği Parlamentolar Konferansı devam ediyor.

Salih'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Irak'taki konferansa katılan Salih, Libya'da güvenlik ve istikrarın sağlanması için uluslararası gözetim altında cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması gerektiğini vurgulayarak, ülkede birleşik bir hükümetin kurulması için çalıştıklarını belirtti.

Salih, TM'nin, Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonunu güvenlik ve lojistik açıdan destekleyecek, Libya halkına onurlu bir hayat sunacak, dış müdahalelere son verecek, ulusal mutabakatı ve yabancı askerlerin ülkeden çıkarılmasını sağlayacak birleşik bir yürütme otoritesinin oluşturulması için çabaların olduğunu kaydetti.

"TM'nin uluslararası olarak tanınan seçilmiş tek organ olduğuna" işaret eden Salih, meclisin, kanun koyma, yürütme otoritesine güvenoyu verme, güvenoyunu geri çekme ve uluslararası anlaşmaları onaylama gibi haklarının olduğunu ifade etti.

- LİBYA'DAKİ SEÇİM ÇIKMAZI



Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.