İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4708
  • EURO
    7,1062
  • ALTIN
    315.047
  • BIST100
    86149.4
Dünya

Libya'da çatışmalar yeniden başladı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler arasında çatışmalar yeniden başladı.

AA18 Mart 2020 Çarşamba 13:50 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 13:50
ABONE OL

UMH'nin Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çatışmalar, birliklerimizin Trablus'un güneyindeki Remle bölgesinde bulunan güçlerini takviye etmeye başlamasından sonra yeniden patlak verdi." dedi.

Meci, farklı tür silahların kullanıldığı çatışmaların hala devam ettiğini söyledi.

Başkentin güney mahallelerinde zaman zaman ağır top sesleri duyuluyor.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden dün yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği ile Batı ve Arap dünyasından 8 ülkenin Libya'da çatışan taraflara "yeni tip koronavirüs (Covid-19) tehdidi nedeniyle derhal çatışmalara son vermeleri çağrısında bulunulduğu" ifade edilmişti.

Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına rağmen Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlale devam ediyor.

Korona haberi sunuyordu... Canlı yayında bayıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'
'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'

'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'

Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz
Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz

Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz

İlk Antonov üretime başladı
İlk Antonov üretime başladı

İlk Antonov üretime başladı

Müthiş gelişme!
Müthiş gelişme!

Müthiş gelişme!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.