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Libya'da çatışmalar yeniden patlak verdi

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Halife Hafter güçleri arasında iki gün aradan sonra başkent Trablus'un güneyinde yeniden çatışmalar patlak verdi.

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Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Halife Hafter güçleri arasında iki gün aradan sonra başkent Trablus'un güneyinde yeniden çatışmalar patlak verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, taraflar arasında başkentin güneyindeki El-Aziziye bölgesinde yer alan eski Uluslararası Trablus Havalimanı yolunda yoğun çatışmalar yaşanıyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen UMH'ye bağlı bir güvenlik yetkilisi, AA muhabirine, çatışmaların eski havalimanı çevresinde bulunan Tugar, Er-Rumla ve El-Aziziye bölgelerinde patlak verdiğini ifade etti.

Güvenlik yetkilisi, Hafter güçlerinin saldırıya geçtiğini ancak püskürtülmeleri sonucu bölgelerine dönmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

UMH ve Hafter güçleri arasında son iki gündür herhangi bir çatışma yaşanmıyordu.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü de geçen çarşamba yaptığı açıklamada, Trablus ve çevresinde bir aydan uzun süredir devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 443'e yükseldiğini duyurmuştu.

Minik Ecrin´in kaybolmadan önceki görüntüleri...

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