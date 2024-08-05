Libya'da düzensiz göçmenleri taşıyan araç devrildi: 7 Sudanlı öldü

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde bulunan Kufra kentinin 170 kilometre güneyindeki çöl bölgesinde Sudanlı göçmenleri taşıyan bir aracın devrildiği belirtildi.

Kaza sonucu 7 Sudanlı göçmenin hayatını kaybettiği, 32'sinin de yaralandığı aktarıldı.

Libya'ın güneyindeki Kufra kentine, Sudan'daki iç savaş nedeniyle her gün ülkelerini terk etmek zorunda kalan onlarca Sudanlı düzensiz göçmenin giriş yaptığı belirtiliyor.

Libya İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Kufra kentinde 20 binin üzerinde Sudanlı düzensiz göçmen bulunuyor.