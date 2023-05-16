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Dünya

Libya'da Fethi Başağa yetkilerini yardımcısına devretti

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de gerçekleştirilememesi üzerine üzerine Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Şubat 2022'de başbakan seçilen Fethi Başağa görevini yardımcısına devretti.

16 Mayıs 2023 Salı 15:53 - Güncelleme:
Libya'da Fethi Başağa yetkilerini yardımcısına devretti
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Başağa, ülkenin doğusunda bulunan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanlığına hitaben yazdığı istifa dilekçesinde, "Libya Başbakan Yardımcısı Ali Farac el-Katrani'ye bütün görev ve yetkilerimizi devrettiğimizi ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolünde bulunan bölgelerde Şubat 2022'den bu yana görev yapan Başağa hükümeti, Türkiye ve uluslararası arena tarafından tanınmıyordu.

Başağa, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac döneminde İçişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Son bir haftadır özellikle de Libya'nın doğusundaki kulislerde Başağa'nın yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevinden alınacağı veya istifa edeceği konuşuluyordu.

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