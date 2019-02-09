İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2521
  • 5,9505
  • 221.91
  • 102.451
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Libya'da Fil Petrol Sahası yakınına hava saldırısı

General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçak, El-Fil Petrol sahası yakınına hava saldırısı düzenledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nce desteklenen General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait savaş uçağı, Ubari kentinde bulunan El-Fil Petrol Sahası'ndaki boş alana hava saldırısı düzenledi.

Hafter'e bağlı hava kuvvetleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fil Petrol Sahası'nda bulunan uçak pisti yakınındaki boş alana uyarı saldırısı düzenlendi.

Saldırının, Hafter'in sivil, askeri ve ticari hava alanlarına getirdiği kalkış ve iniş yasağı gereği kalkış hazırlığındaki uçağa uyarı amacıyla yapıldığı kaydedildi.

"Bu, bir terör eylemidir"
Öte yandan, saldırının ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, kalkış hazırlığındaki hava aracının yaralıları taşıyan sivil uçak olduğu belirtilerek, "Bu, bir terör eylemidir ve böyle bir suçun işlenmesine uluslararası yasalar ve anlaşmalar kesinlikle müsaade etmez." ifadesi kullanıldı.

Hava saldırısına karşı gerekli tüm prosedürler ve yasal işlemlerin başlatılacağı vurgulandı.

Açıklamada, saldırıda ülkenin güneyindeki ana petrol sahası Fil'in altyapısı ve uçak pistinin vurulduğu bildirildi.

İtalyan şirketi "ENI" tarafından işletilen El-Fil Petrol Sahası'nın 1,2 milyar varil petrol rezervi bulunuyor.

General Halife Hafter'e bağlı "Libya Ulusal Ordusu" isimli silahlı grup, ülkenin güneyinde Murzuk bölgesindeki Şerare Petrol Sahası'nın kontrolünü 6 Şubat'ta ele geçirdiğini açıklamış, güneydeki tüm ticari ve sivil uçuşların kendilerinden izin alınarak gerçekleştirilebileceğini duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu´nun ´Ali Kılıç´ dayatmasına isyan ettiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Libya'da Fil Petrol Sahası yakınına hava saldırısı

Libya'da Fil Petrol Sahası yakınına hava saldırısı

Berlin'de başörtülü bir kız saldırıya uğradı

Berlin'de başörtülü bir kız saldırıya uğradı

Yıldırım: Acil yenilenmesi gereken 30 bin bina var

Yıldırım: Acil yenilenmesi gereken 30 bin bina var

İsrail askerleri cami bastı,3 kişi yaralandı

İsrail askerleri cami bastı,3 kişi yaralandı

Malezya ve Yunanistan'a ait 2 gemi çarpıştı

Malezya ve Yunanistan'a ait 2 gemi çarpıştı

Dışişleri'nden Çin'e Uygur çağrısı

Dışişleri'nden Çin'e Uygur çağrısı

Tanzim satış noktaları kuruldu

Tanzim satış noktaları kuruldu

Meslekten ihraç edilen rockcı imam bağımsız aday oldu

Meslekten ihraç edilen rockcı imam bağımsız aday oldu
 

POPÜLER HABERLER

Bir kadın, dolmuş şoförünü tekme ve tokat atarak darbetti

Bir kadın, dolmuş şoförünü tekme ve tokat atarak darbetti

Başkan Erdoğan: Soruşturmayı bizzat ben takip edeceğim

Başkan Erdoğan: Soruşturmayı bizzat ben takip edeceğim

İşte Kapaklı'da bulunan doğal gazın ilk görüntüleri

İşte Kapaklı'da bulunan doğal gazın ilk görüntüleri

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA