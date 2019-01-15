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Libya'da, General Halife Hafter'e bağlı güçler DEAŞ ve El Kaide'ye karşı operasyon başlattı

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler, ülkenin güneyinde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye karşı operasyon başlattı.

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Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nce (TM) desteklenen Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Libya'nın toprak bütünlüğünü muhafaza etmek ve saldırganları engellemek için ülkenin güneyine operasyon başlatıldığını belirtti.

Mismari, operasyonun halkın petrol ve gaz rezervleri ile petrol şirketlerini korumak, bu bölgelerdeki hukuk dışı eylemleri engellemek, ülke güvenliği için tehdit oluşturan yasa dışı göçle mücadele etmek amacı taşıdığını ifade etti.

Sözcü, tüm vatandaşlara ülkenin güney kesimdeki Sebha kentinde ve çevre bölgelerde teröristlerin konuşlandığı noktalardan uzak durma çağrısında bulundu.

Hafter'e bağlı güçler, askeri operasyona hazırlık için geçen pazar günü Sebha kenti yakınlarındaki Temenhint Hava Üssü'nde konuşlanmıştı.

General'e yakın El-Hades kanalında yer alan haberde, Hafter güçlerinin, sınır bölgelerindeki yasa dışı unsurlar ve terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye karşı operasyon için güneye yöneldiği kaydedilmişti.

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