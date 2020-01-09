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Dünya

Libya'da Hafter güçleri, Mitiga Havalimanı'nı uçuşa yasak bölge ilan etti

Darbeci General Halife Hafter’in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, daha önceden ilan edilen uçuşa yasak bölgenin Mitiga Havalimanı ve hava üssünü de kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.

AA09.01.2020  07:17 - Güncelleme: 09.01.2020  07:17

Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari tarafından yapılan ve 218 TV'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, uçuşa yasak bölgenin Mitiga Havalimanı ve hava üssünü kapsayacak şekilde dün saat 17.00'den itibaren genişletildiği belirtildi.

Mismari, hava yolu şirketlerine söz konusu karara uyma ve uçaklarını riske atmama çağrısı yaptı.

Libya Ulusal Ordusu 23 Kasım'da Trablus'un batısındaki El-Maya bölgesinden başlayıp Harp Okulu, doğuda Tacura, Karapoli ve Er-Rabıta yoluna kadar olan alanı uçuşa yasak bölge ilan etmiş ancak Mitiga Havalimanı'nı bu kapsamın dışında tutmuştu.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

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