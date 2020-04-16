IHA 16 Nisan 2020 Perşembe 09:37 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 09:41

Libya’da Halife Hafter’e bağlı güçler, başkent Trablus’taki el-Sur yoluna attığı grad füzeler ile sivilleri hedef aldı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi yaptığı açıklamada, Hafter güçleri tarafından atılan bir füzenin el-Sur yolunda bir eve isabet etmesi sonucu aynı aileden 5 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 çocuğun da yaralandığını belirtti. Haşimi, saldırıda yaralanan çocukların 2-9 yaş aralığında olduğunu ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını aktardı.