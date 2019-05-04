Libya'da Hafter güçlerinden 5 kişi yakalandı
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, başkent Trablus'ta Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı birliklerden 5 kişiyi yakaladı.
- AA
UMH birliklerinin başlattığı Burkan el-Gadab operasyonunun sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yer alan açıklamada, Trablus'un güney kesiminde Hafter güçlerine ait bir tank ile zırhlı aracın kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Operasyon sırasında Hafter güçlerinden 5 kişinin yakalandığı ifade edilirken, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.
Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı. Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar bir aydır devam ediyor.
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