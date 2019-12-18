İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8875
  • EURO
    6,5576
  • ALTIN
    279.167
  • BIST100
    111074
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Libya'da Hafter güçlerinden Trablus'taki yerleşim yerlerine füze saldırısı
Dünya

Libya'da Hafter güçlerinden Trablus'taki yerleşim yerlerine füze saldırısı

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı milis güçler başkent Trablus'taki yerleşim yerlerine Grad tipi füzelerle saldırdı.

18.12.2019  07:30 - Güncelleme: 18.12.2019  07:30

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu, sosyal paylaşım platformlarından söz konusu saldırılara ilişkin video yayımladı.

Füzelerin atıldığı ana dair 20 saniyelik görüntüyle ilgili yapılan paylaşımda, "Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki El-Hallatat isimli bölgeden yerleşim yerlerine füze yağdırdığı" ifade edildi.

Öte yandan, Libya merkezli February Televizyonu'nun Facebook sayfasında, hükümete bağlı terörle mücadele gücünün, başkentin güneyindeki El-Yermuk bölgesinde Hafter güçlerine ait cephane yüklü bir aracı kullanılamaz hale getirdiği bilgisi paylaşıldı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri, karşı operasyon başlatmıştı.

Darbeci General Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 7 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Hablemitoğlu suikastında çarpıcı gelişme! Kilit şüpheli Ukrayna´da yakalandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkan Erdoğan'ın 'Üsleri kapatırız' resti ABD'yi panikletti: Ciddi iseler...
Başkan Erdoğan'ın 'Üsleri kapatırız' resti ABD'yi panikletti: Ciddi iseler...

Başkan Erdoğan'ın 'Üsleri kapatırız' resti ABD'yi panikletti: Ciddi iseler...

İlk yerli üretim uçak gemileri hizmete girdi
İlk yerli üretim uçak gemileri hizmete girdi

İlk yerli üretim uçak gemileri hizmete girdi

'İsrail Türkiye'ye mesaj gönderdi'
'İsrail Türkiye'ye mesaj gönderdi'

'İsrail Türkiye'ye mesaj gönderdi'

CNN ekranından dünyaya net mesaj: Türkiye'ye asla sırt çevirmeyeceğiz
CNN ekranından dünyaya net mesaj: Türkiye'ye asla sırt çevirmeyeceğiz

CNN ekranından dünyaya net mesaj: Türkiye'ye asla sırt çevirmeyeceğiz

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.