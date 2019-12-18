18.12.2019 07:30 - Güncelleme: 18.12.2019 07:30

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu, sosyal paylaşım platformlarından söz konusu saldırılara ilişkin video yayımladı.

Füzelerin atıldığı ana dair 20 saniyelik görüntüyle ilgili yapılan paylaşımda, "Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki El-Hallatat isimli bölgeden yerleşim yerlerine füze yağdırdığı" ifade edildi.

Öte yandan, Libya merkezli February Televizyonu'nun Facebook sayfasında, hükümete bağlı terörle mücadele gücünün, başkentin güneyindeki El-Yermuk bölgesinde Hafter güçlerine ait cephane yüklü bir aracı kullanılamaz hale getirdiği bilgisi paylaşıldı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri, karşı operasyon başlatmıştı.

Darbeci General Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 7 kentte seferberlik ilan edilmişti.