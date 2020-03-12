Libya'da Hafter milislerinden sahra hastanesi doktoruna silahlı saldırı

AA 12 Mart 2020 Perşembe 15:26 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 15:26

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan açıklamada, doktor Osman et-Tacuri'nin aracına Trablus'un doğusundaki Belulli köyünde seyir halindeyken ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu Tacuri'nin hayatını kaybettiği, yanındaki kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Trablus merkezli Ahrar TV, saldırıya uğrayan otomobilin görüntülerini yayımladı.

- HAFTER MİLİSLERİNDEN SUİKAST VE ADAM KAÇIRMA GİRİŞİMLERİ



Başkent Trablus'a geçen şubat ayından bu yana neredeyse her gün roketli saldırı düzenleyen Hafter milisleri, suikast ve kaçırma girişimlerine de başladı.

UMH Adalet Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada, Trablus Hums Mahkemesi Yargıcı Muhammed el-Kadı'nın 5 Mart’ta Hafter milisleri tarafından kaçırıldığını bildirmişti.

Hafter milisleri iki hafta önce de Libya hava yolu şirketi Afriqiyah Airways müdürünü kaçırmış, 2 gün sonra serbest bırakmıştı.