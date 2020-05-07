Hafter milislerinin Trablus'a düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

AA 06 Mayıs 2020 Çarşamba 22:35 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 00:07

Trablus’un güneyindeki Ebu Selim semti Belediye Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin akşam saatlerinde attığı roketler nedeniyle 6 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yapan Libya Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, ölü sayısını 2, yaralı sayısını 6 olarak duyurmuştu.

Libya'nın yerel basını ve sosyal medyada saldırı anı ile sonrasına ilişkin vatandaşlar tarafından çekilmiş çok sayıda fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.