Libya'da her hafta yeni toplu mezar buluyor

DHA 11 Mayıs 2021 Salı 10:21 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 10:21

Libya hükümeti, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde her hafta yeni mezar buluyor. Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Bulma Kurumu Başkanı Kemal Ebubekir, ilk defa kadın ve çocukların da bulunduğu mezarlara rastladıklarını söyledi. En az 120 cansız bedene ulaştıklarını kaydeden Ebubekir, "Terhune'de gördüklerimiz ancak katliam olarak tanımlanabilir" diye konuştu. Uluslararası Ceza Mahkemesi, 22 Haziran 2020'de yaptığı açıklamada, Terhune'deki toplu mezarlara ilişkin başsavcılığa güvenilir bilgiler ulaştığını kaydetmişti.