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Dünya

Libya'da her hafta yeni toplu mezar buluyor

Libya ordusunun, Hafter milislerinin Trablus'a yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'yı Haziran 2020'de kurtarmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde çok sayıda toplu mezarda şu ana kadar 120 cesede ulaştı.

DHA11 Mayıs 2021 Salı 10:21 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 10:21
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Libya hükümeti, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde her hafta yeni mezar buluyor. Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Bulma Kurumu Başkanı Kemal Ebubekir, ilk defa kadın ve çocukların da bulunduğu mezarlara rastladıklarını söyledi. En az 120 cansız bedene ulaştıklarını kaydeden Ebubekir, "Terhune'de gördüklerimiz ancak katliam olarak tanımlanabilir" diye konuştu. Uluslararası Ceza Mahkemesi, 22 Haziran 2020'de yaptığı açıklamada, Terhune'deki toplu mezarlara ilişkin başsavcılığa güvenilir bilgiler ulaştığını kaydetmişti.

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