Libya'da ilk kez uygulandı! Kara yoluyla sınır dışı edildiler

Libya Adli Kolluk Kuvvetleri Halkla İlişkiler Müdürü Tümgeneral Ahmed Ebu Kera, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rehabilitasyon merkezlerindeki düzensiz göçmenlerden bir kısmını sınır dışı etmek üzere Yasa Dışı Göçle Mücadele Dairesine teslim ettiklerini söyledi.

Haklarında sınır dışı edilme kararı çıkan düzensiz göçmenlerin ülkeyi terk etmeden önce sağlık kontrolünden geçirildiğini ve vatandaşı oldukları ülkelerin büyükelçiliklerinden belge getirmelerinin istendiğini kaydeden Kera, ülkede faaliyet gösteren diplomatik misyonların, vatandaşlarıyla irtibata geçmediğini ve bu nedenle sıkıntı yaşadıklarını aktardı.

Yasa Dışı Göçle Mücadele Dairesi Sınır Dışı Etme Departmanı Başkanı Binbaşı Nasr el-Hatruşi ise Çad, Mısır ve Sudan uyruklu 210 düzensiz göçmenin kara yoluyla sınır dışı edildiğini söyledi.

Söz konusu göçmenlerin kara yoluyla sınır dışı edilen ilk kafile olduğu bilgisini paylaşan Hatruşi, kara yoluyla sınır dışı sürecinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Libya yönetimi daha önce ülkesindeki düzensiz göçmenleri hava yoluyla sınır dışı ediyordu ancak maliyetlerin artması nedeniyle bu uygulamaya son verildi.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.