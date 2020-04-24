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Dünya

Libya'da koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti

Libya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı ikinci ölüm vakası kaydedildi.

AA24 Nisan 2020 Cuma 12:36 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 12:36
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Başkent Trablus'ta bulunan Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 taşıyan bir hastanın daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ölen şahıs hakkında detay verilmeyen açıklamada, dün yapılan 156 testin tamamının sonucunun negatif çıktığı ve ülkede 23 Nisan itibarıyla toplam 60 vaka tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter tarafından kontrol edilen Bingazi’de 3 koronavirüs hastasının sağlığına kavuştuğu ve salgının başından bu yana Libya’da toplam 18 hastanın iyileştiği aktarıldı.

Libya'da ilk kez 3 Nisan'da 85 yaşındaki bir kadın hasta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Azerbaycan'dan getirilen 299 kişi koronavirüs karantinası için yurda yerleştirildi

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