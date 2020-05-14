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Dünya

Libya'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan ortaokul ve liseler haziranda açılacak

Libya hükümeti ortaokul ve liselerde eğitimin gelecek ay yeniden başlamasını kararlaştırdı.

AA14 Mayıs 2020 Perşembe 18:34 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 18:34
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Eğitim Bakanı Muhammed Ammari Zayid, yaptığı yazılı açıklamada, 13 Haziran'da başlayacak yeni dönemde okullarda uygulanacak sağlık tedbirlerini Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları tarafından oluşturulacak komisyonun takip edeceğini belirtti.

Eğitim Bakanlığının maske dağıtımı ve diğer dezenfeksiyon malzemeleriyle ilgili konuları kontrol edeceğini aktaran Bakan Zayid, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede önemli yol katedilmesi halinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılının 22 Kasım’da başlayacağını ifade etti.

Zayid'in açıklamasında ilkokul ve üniversitelerde eğitimin başlama takvimi hakkında bilgi verilmedi.

Libya'da ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 Mart'ta 2 haftalığına kapatılmasına karar verilmiş, daha sonra bu süre uzatılmıştı.

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