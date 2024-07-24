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Dünya

Libya'da milisler arasında çatışma çıktı: Bir ölü

Libya'nın batısındaki Zaviye kentinde aralarında anlaşmazlık bulunan milis gruplar arasındaki çatışmada bir kişinin öldüğü bildirildi.

AA24 Temmuz 2024 Çarşamba 23:24 - Güncelleme:
Libya'da milisler arasında çatışma çıktı: Bir ölü
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Libya medyasında yer alan haberlerde, Zaviye'de dün geç saatlere kadar devam eden çatışma sırasında Mısırlı bir işçinin öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Zaviye kentinde bugün çatışmaların durduğu ve kentte sakinliğin hakim olduğu kaydedildi.

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisinden dün yapılan açıklamada, çatışmaların kentin Suk el-Hudar ve Bi'r el-Ganem bölgelerinde devam ettiği ve bu bölgelerin sivil vatandaşlar için tehlikeli olduğu uyarısında bulunulmuştu.

Libya Kızılayı Zaviye Şubesi de çatışma bölgesindeki 40 ailenin tahliye edildiğini duyurmuş, ambulans ve ilk yardım ekiplerinin hedef alınmaması çağrısı yapmıştı.

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