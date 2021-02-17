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Dünya

Libya'da önemli temas! Türkiye'nin tam desteğini yineledi

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Aksen, BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ile görüştü. Büyükelçi Aksen, Kubis'e yeni görevinde Türkiye'nin tam desteğini yineledi.

AA17 Şubat 2021 Çarşamba 08:29 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 08:29
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Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile bir araya geldi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Aksen, Libya'nın başkenti Trablus'taki elçilik binasında gerçekleşen görüşmede, Kubis'e yeni görevinde Türkiye'nin tam desteğini yineledi.

Büyükelçi Aksen, Libya'da yeni hükümetin güvenoyu almasına yönelik çalışmalar, ülkenin istikrarının temini ve gelecek döneme ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Slovak diplomat Kubis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından 18 Ocak'ta Libya Özel Temsilciliği görevine atanmıştı.

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

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