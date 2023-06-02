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Dünya

Libya'da petrol kaçakçılarına yönelik hava operasyonu gerçekleştirildi

Libya Silahlı Kuvvetleri, başkent Trablus'un 120 kilometre batısındaki Zuvara şehrinde faaliyet gösteren petrol kaçakçılarının sığınaklarına hava operasyonu düzenledi.

2 Haziran 2023 Cuma 19:23 - Güncelleme:
Libya'da petrol kaçakçılarına yönelik hava operasyonu gerçekleştirildi
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Başkent Trablus merkezli February televizyon kanalının haberine göre, çetelerin kontrolünde bulunan kent kırsalındaki kaçak petrol depoları hedef alındı.

Haberde, kaçakçılık yapan çetelerin Libya hava unsurları tarafından vuruluşuna ilişkin görüntüler yer aldı. Operasyonla ilgili Libya makamlarından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Amazig (Berberi) halkının yoğun olarak yaşadığı sınır bölgesindeki Zuvara kentinde, Tunus'a deniz ve kara yolu ile petrol kaçakçılığı yapan çeteler faaliyet gösteriyor.

Libya hava unsurları 25 Mayıs'ta da başkentin 50 kilometre batısındaki Zaviye kentinde faaliyet gösteren kaçakçıların sığınaklarını bombalamıştı.

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