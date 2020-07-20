İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2020 Pazartesi / 29 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8567
  • EURO
    7,8462
  • ALTIN
    400.269
  • BIST100
    119281
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Libya'da savaş uluslararası hal alacak! Hafter ülkeye davet etti
Dünya

Libya'da savaş uluslararası hal alacak! Hafter ülkeye davet etti

Libya'daki savaşta aldığı ağır darbelerle kaybetmeye devam eden gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'den yardım istedi. Mısır Parlamentosu, Libya'ya asker göndermesi için Sisi'ye yetki vermek üzere mecliste oylamaya gidecek.

DHA20 Temmuz 2020 Pazartesi 18:24 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 18:24
ABONE OL

Türk İHA ve SİHA’larının desteğiyle Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) karşısında güç kaybeden gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e destek darbeci el Sisi’den geldi. Mısır Parlamentosu’nun darbeci el Sisi’ye, UMH’nin Sirte kentine operasyon başlatma ihtimaline karşı asker göndermek için yetki verilmesi kapsamında oylama yapacağı aktarıldı. Yasanın geçmesi durumunda, darbeci Sisi, komşu ülke olan Libya’da darbeci Hafter’e destek için asker gönderebilecek. Mısır yönetimi, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter’e lojistik destek sağlıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.