Libya'da seçim çıkmazı! Abdoulaye Bathily'nin çalışmalarına destek çıktılar

ABD, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Türkiye ve Mısır'dan temsilcilerin katılımıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da toplantı düzenlendi.

İtalya'nın Libya Özel Temsilcisi Nicola Orlando, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ülkelerin BM Libya Özel Temsilcisi Bathily'nin Libya'daki seçimler konusunda yürüttüğü çalışmaları desteklediğini kaydetti.

Orlando, bu ülkelerin toplantıdaki temsilcileri aracılığıyla, "ilgili Libya kurumlarını ve aktörlerini gecikmeksizin gerekli anayasal ve yasal gereklilikleri tamamlamaya ve bölünmelerin üstesinden gelmek için birlikte çalışmaya" teşvik ettiğini aktardı.

Libya Temas Grubu, 23 Eylül'de New York'ta bir araya gelmiş ve Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD'yi temsil eden katılımcılar tarafından Libya'daki yeni BM Temsilcisi'nin desteğiyle siyasi sürece ivme kazandırmanın gerekliliği vurgulanmıştı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Senegalli diplomat Bathily'nin, 25 Eylül'den itibaren BM Libya Özel Temsilcisi ve UNSMIL Başkanı olarak göreve resmen başladığını duyurmuştu.



- ULUSLARARASI LİBYA TEMAS GRUBU

Uluslararası Libya Temas Grubu, uluslararası toplumun Libya krizini çözmeye yönelik çalışmalarına siyasi yönlendirme sağlamak ve bu çalışmaları koordine etmek amacıyla bazı Batı ülkeleri ve Arap Birliğine üye ülkelerin katılımıyla 29 Mart 2011 tarihli Londra Konferansı'nda oluşturulmuştu.



- LİBYA'DA SEÇİM ÇIKMAZI

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkede istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.