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Dünya

Libya'da seçmen kayıt süresi ikinci kez uzatıldı

Libya'da yetkililer, belediye meclisi seçimleri için seçmen kayıt süresinin yeniden uzatıldığını açıklayarak, bu tarihin 13 Temmuz'a kadar süreceğini ifade etti.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 16:20 - Güncelleme:
Libya'da seçmen kayıt süresi ikinci kez uzatıldı
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Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, ilk grup belediye seçimleri (60 belediye) için kayıt yaptıran seçmen sayısının 151 bin 898'e ulaştığı belirtildi. Libya vatandaşlarının seçmen kayıt aşamasında katılım taleplerinin artması nedeniyle Komisyonun kayıt süresini 13 Temmuz'a kadar uzattığı aktarıldı.

Komisyon, ülkedeki 106 belediyeden 60'ı için seçmen kayıt süresinin 9 Haziran'da başlayıp 23 Haziran'da sona ereceğini, ardından da sürenin 7 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Misrata ve Zliten dışında küçük belediyelerin yer aldığı ilk grup belediye meclisi seçimlerinin hemen ardından ağustos ayında başkent Trablus dahil büyük belediyelerin yer aldığı ikinci grup belediyeler için seçim sürecinin başlayacağı aktarılmıştı.

Komisyon, telefon hattı kendi üzerine kayıtlı olan seçmenlerin kısa mesaj ile seçmen kaydı oluşturabileceğini açıklamıştı.

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