Libya'da sel felaketiyle ilgili kapsamlı soruşturma talebi

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Menfi, "Başsavcılık makamlarına sel felaketiyle ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılması, Derne'deki barajların yıkılması olayında kusuru ve ihmali olan kişilerden hesap sorulması talebinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Menfi, soruşturmaya "uluslararası yardımları ve yardımların felaketten etkilenen bölgelere ulaşmasını engelleyen herkesin dahil edilmesi" çağrısında bulundu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başsavcı'ya Derne'deki iki barajın çökmesine ilişkin acil soruşturma başlatılması ve ilgili kurumlara soruşturmayla ilgili tam bir işbirliği içinde olmaları talimatını verdiğini" duyurmuştu.

- LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkisini gösteren ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.