Libya'da sular durulmuyor: Rus paralı askerlerinden pozisyon değişikliği

AA 05 Ağustos 2020 Çarşamba 22:43 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 22:43

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonunun resmi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı Rus Wagner paralı askerlerinin, 4 kamyon ve 2 mühimmat aracı dahil 21 araçlık konvoyla Cufra'dan Sirte'ye hareket ettiği kaydedildi.

- MİLİSLER, ORDU BİRLİKLERİNİ ENGELLEMEK İÇİN TAHKİMAT YAPIYOR

Sirte'de çekildiği belirtilen fotoğrafların da paylaşıldığı açıklamada, "Fotoğraflar, Wagner paralı askerlerinden destek alan darbeci general Halife Hafter milislerinin, Sirte-Cufra hattındaki Carif Vadisinde hendekler ve toprak bariyerlerle tahkimat yaptığını gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Tahkimatların, Libya ordusunun, "ülkenin kuzey-orta kesimlerindeki Sirte ve Cufra'ya ilerleyişinden duyulan korkuyla" yapıldığı belirtildi.

BAE, Mısır, Fransa ve Rusya'nın desteklediği emekli General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da milislerine saldırı emri vermiş ve 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

Libya ordusu, Hafter milislerine karşı 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da stratejik Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Ordu, 6 Haziran'da da Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuş ve bu bölgede konuşlanmıştı.