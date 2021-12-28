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Dünya

Libya'da Temsilciler Meclisine bağlı komiteden yürütme organının yeniden kurulması tavsiyesi

Libya'da Temsilciler Meclisine bağlı Seçim Süreci'ni Takip Komitesi, 'mevcut otoritenin elde edemediği istikrarı sağlamak' amacıyla ülkedeki yürütme organının yeniden kurulması tavsiyesinde bulundu.

AA28 Aralık 2021 Salı 14:11 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 14:12
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Komiteden, Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih ile başkent Trablus'ta düzenlenen toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Sayih'in cumhurbaşkanlığı seçimleri için nihai aday listesinin açıklanmasının neden mümkün olmadığının sebepleri hakkında bilgi verdiği kaydedilen açıklamada, "mevcut otoritenin elde edemediği istikrarı sağlamak" amacıyla ülkedeki yürütme organının (hükümet ve başkanlık konseyi) yeniden kurulması tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, seçim sürecinin başarılı olması ve sonuçlarının kabulünü güvence altına almak için süre ve aşama olarak uygulanabilir bir yol haritası belirleme çağrısı yapıldı.

Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, kasım ayında yaptığı açıklamada, görevi sadece seçilmiş yeni hükümete devredeceğini bildirmişti.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi gereken başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.

- TARTIŞMALI SEÇİMLER

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

Temsilciler Meclisi, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

  • Libya
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  • yürütme organı

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