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''Libya'da terörün artmasından Hafter sorumlu''

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkede terör eylemlerinin artmasından doğudaki güçlerin lideri Halife Hafter'i sorumlu tuttu.

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Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Serrac, Libya polis teşkilatının 55. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada ülkedeki terör eylemlerine değindi.

Serrac, ülkenin pek çok bölgesinde Hafter güçlerinin düzenlediği saldırılar sebebiyle terör eylemlerinin artığını kaydetti.

Libya halkının sivil demokratik bir devlet inşa etmek için devrim gerçekleştirdiğini ve bu hedeften geri dönülmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Serrac, Birleşmiş Milletler'in (BM) planı çerçevesinde siyasi çözüme geri dönülmesi yönündeki tavrının değişmediğini ifade etti.

Serrac, savaş suçu işleyen ve elini Libyalıların kanına bulayanlarla diyaloga girmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

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