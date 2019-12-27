Libya'da UMH kuvvetleri, Hafter'in yabancı milislerini bombaladı

AA 27.12.2019 09:43 - Güncelleme: 27.12.2019 09:43

UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un güneyindeki Yermuk bölgesinde konuşlanan Hafter'e bağlı çok uluslu milislerden oluşan birliğin silah deposunun ağır topçu ateşiyle bombalandığı duyuruldu.

Topçu bombardımanı, keşif ve hedef gözetleme ekipleri tarafından yapılan tespitlerin ardından gerçekleştirildi.

Hafter'e bağlı silahlı milislerin dün başkentin güneyindeki Salahaddin bölgesine düzenlediği saldırı, UMH kuvvetleri tarafından püskürtülmüştü. Söz konusu saldırının yerleşim bölgelerine ulaşması nedeniyle çok sayıda sivil bölgeyi boşaltmaya başlamıştı.