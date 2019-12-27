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Dünya

Libya'da UMH kuvvetleri, Hafter'in yabancı milislerini bombaladı

Libya'nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kuvvetleri, başkent Trablus'un güneyinde konuşlanan darbeci Halife Hafter'e bağlı paralı yabancı milisleri ağır topçu ateşiyle vurdu.

AA27.12.2019  09:43 - Güncelleme: 27.12.2019  09:43

UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un güneyindeki Yermuk bölgesinde konuşlanan Hafter'e bağlı çok uluslu milislerden oluşan birliğin silah deposunun ağır topçu ateşiyle bombalandığı duyuruldu.

Topçu bombardımanı, keşif ve hedef gözetleme ekipleri tarafından yapılan tespitlerin ardından gerçekleştirildi.

Hafter'e bağlı silahlı milislerin dün başkentin güneyindeki Salahaddin bölgesine düzenlediği saldırı, UMH kuvvetleri tarafından püskürtülmüştü. Söz konusu saldırının yerleşim bölgelerine ulaşması nedeniyle çok sayıda sivil bölgeyi boşaltmaya başlamıştı.

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