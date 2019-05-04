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Libya'da yaklaşık 200 tutuklu firar etti

Libya'nın güneyindeki Sebha ilinde askeri eğitim karargahına düzenlenen silahlı saldırı sonrası aralarında terör örgütü DEAŞ üyelerinin bulunduğu yaklaşık 200 tutuklu firar etti.

  • AA
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Sebha Belediye Başkanı Hamid el-Hayali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içerisinde bir hapishane bulunan askeri eğitim karargahına silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti. Hayali, saldırı sonrası aralarında daha önce ülkenin güney bölgelerinde yakalanan DEAŞ mensubu militanların yer aldığı yaklaşık 200 kişinin hapishaneden kaçtığını söyledi.

Belediye Başkanı, askeri eğitim karargahını hedef alan saldırının amacının bu teröristlerin firarı olabileceğine işaret etti.

Hayali, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Sebha kentinde ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter birliklerine bağlı askeri karargaha düzenlenen saldırıda 9 kişinin öldüğünü ifade ederek ilk belirlemelerin saldırıyı düzenleyenlerin terör örgütü DEAŞ militanları olduğuna işaret ettiğini aktarmıştı.

Genarel Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar bir aydır devam ediyor.

Uzmanlar, DEAŞ'ın ülkenin içinde bulunduğu kaos ortamından yararlanarak gücünü ve tehlike boyutunu artırabileceği konusunda uyarmıştı.

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