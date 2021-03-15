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Dünya

Libya'da yeni dönem! Görevlerini devralıyorlar

Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile Başkanlık Konseyi salı günü resmi olarak görevi devralacak.

AA15 Mart 2021 Pazartesi 07:58 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 07:58
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Abdulhamid Dibeybe'nin başkanlığındaki Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin resmi olarak görevlerini salı günü devralacağı bildirildi.

Yeni hükümet sözcüsü Muhammed Hamude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ulusal birlik hükümeti resmi olarak görevlerini salı günü devralacak." ifadelerine yer vererek devir teslim töreninin Trablus'taki başbakanlık karargahında yapılacağını belirtti.

Hamude, devir töreninde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın yanı sıra yardımcılarının da katılacağını kaydetti.

Yeni hükümet yetkililerinden adını vermek istemeyen bir yetkili de Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'nin de aynı törende görevini teslim alacağını aktardı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi, Sirte kentinde düzenlenen üç günlük oturumun sonunda, Temsilciler Meclisi'nden 10 Mart'ta 132 kabul, bir çekimser oy ile güvenoyu almıştı.

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