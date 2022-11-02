Libya'daki 117 göçmen ülkelerine geri döndü

Ajanstan yapılan açıklamada, Nijerya'ya dönenlerin arasında 22 kadın, 2 çocuk ve 4 bebeğin bulunduğu aktarıldı.

Geçen hafta 137 Nijeryalı düzensiz göçmenin Libya'dan ülkelerine döndüğü anımsatılan açıklamada, hükümetin düzensiz göçmelerin ülkelerine dönmeleri konusunda yardımcı olmaya devam edeceği belirtildi.

NEMA'nın yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 17 ülkeden 22 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak ülkesine döndü.

Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar da milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorluyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.