Libya'daki 141 Nijeryalı göçmen ülkesine gönüllü döndü

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Müdürü Mustafa Maihajja, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya federal hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde 141 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya dönüş yaptığını bildirdi.

Dönenler arasında 11 hamile kadın ve 3 bebeğin bulunduğunu belirten Maihajja ayrıca, bu göçmenlere IOM tarafından rehabilitasyon ve mesleki eğitim desteği sağlanacağını kaydetti.

NEMA'nın yayımladığı rapora göre, son bir yılda yaklaşık 7 bin Nijeryalı düzensiz göçmen gönüllü olarak ülkelerine döndü.

Yaklaşık 186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmek zorunda bırakıyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.