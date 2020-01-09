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Dünya

Libya’daki darbeci lider Hafter, ateşkes çağrısı karşısında sessizliğini koruyor

Darbeci General Halife Hafter, Türkiye ve Rusya’nın 12 Ocak'ta başlamak üzere yaptığı ateşkes çağrısıyla ilgili halen açıklama yapmadı.

AA09.01.2020  15:42 - Güncelleme: 09.01.2020  15:43

Libya’nın başkenti Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan 2019’da saldırı emri veren ve ülkeyi şiddet sarmalına sürükleyen Hafter, Türkiye ve Rusya liderlerinin yaptığı ateşkes çağrısına yanıt vermedi.

Libya’nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi, Devlet Yüksek Konseyi ve Trablus’taki meclis ise gece saatlerinde yayınladıkları açıklamalarla, "ateşkes çağrısını ve diplomatik çözüm arayışlarını memnuniyetle karşıladıklarını" duyurmuşlardı.

Ateşkes davetinin ardından Hafter’e bağlı milisler, Trablus’un dünyaya açılan tek sivil havalimanı Mitiga çevresindeki mahalleleri top atışına tutmuştu. Başkentte gece boyunca güçlü patlama sesleri duyulmuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünkü ortak basın açıklamalarında, Libya'daki tüm taraflara, çatışmaları 12 Ocak günü saat 00.00 itibarıyla durdurma çağrısı yapmıştı.

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