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Libya'daki El-Fil petrol sahasında üretim yeniden başladı

Libya'nın başkenti Trablus'taki petrol ve gaz şirketi Mellitah, ülkenin güneybatısındaki El-Fil petrol sahasında üretimin yeniden başladığını açıkladı.

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Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, El-Fil petrol sahasında, geçen hafta yasa dışı şekilde kapatılan vananın açılmasının ardından üretimin yeniden ve normal düzeyinde başladığı belirtildi.

El-Fil petrol sahasından Melite bölgesine petrol sevkiyatının yapıldığı hat üzerindeki kapatılan vananın bulunması için petrol sahası yönetimi ve uzman ekiplerin büyük çaba sarfettiği kaydedildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu Müdürü Mustafa Sanallah, 5 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, El-Fil petrol sahasından Melite bölgesine petrol sevkiyatı yapan vanalardan birinin "yasa dışı" şekilde kapatıldığını ifade etmişti.

El-Fil petrol sahası, önceki haftalarda Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalara sahne olmuştu. UMH birliklerinin bölgede hakimiyeti sağlamasının ardından El-Fil petrol sahasında bir günlüğüne duran üretim 28 Kasım'da yeniden başlamıştı.

Ülkenin en büyük petrol sahası Şerare'nin yaklaşık 200 kilometre güneyinde yer alan El-Fil petrol sahasında günlük ortalama 70 bin varil petrol üretimi yapılıyor.

Hafter'e bağlı güçler, 2019 başında ülkenin güneyine başlattıkları operasyonlarda bölgedeki petrol sahalarını ele geçirmişti.

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