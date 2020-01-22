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Dünya

Darbeci Hafter Trablus ve çevresine girecek sivil uçakları düşürmekle tehdit etti

Libya'daki Hafter güçleri, Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen Trablus ve çevresine girecek sivil uçakları düşürmekle tehdit etti.

22.01.2020  21:18 - Güncelleme: 22.01.2020  21:35

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