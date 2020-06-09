Libya'daki Şerara petrol sahasında ''mücbir durum'' ilan edildi

AA 09 Haziran 2020 Salı 17:28 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 17:32

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin Şerara petrol sahasını basması ve çalışanları petrol üretimini durdurmaya zorlaması nedeniyle mücbir durum ilan edildi." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu silahlı grubun yaptığının Libya halkı ve ekonomisine ihanet olduğu belirtilen açıklamada, petrol üretiminin durdurulmasının ülke ekonomisini daha fazla zarara uğratacağı vurgulandı.

Açıklamada, Şerara'da 2 gün önce yeniden başlayan petrol üretiminin durdurulduğu kaydedildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ocak ayından bu yana kapalı olan Şerara petrol sahasında, 7 Haziran'da üretimin yeniden başladığını duyurmuştu.

Kurum, günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara'da, ilk aşamada günlük 30 bin varil ham petrol üretimi yapılacağı bildirmişti.

- Ne olmuştu?

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grup, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden yalnızca bir gün önce, 18 Ocak'ta Hafter kontrolündeki Sirte Operasyon Dairesi'nden gelen talimatla Petrol Hilali bölgesinde bulunan Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki ihracat limanlarını kapatmıştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, limanların ve tedarik hatlarının Hafter milisleri ve yanlıları tarafından kapatılması nedeniyle 18 Ocak'ta "mücbir sebep" ilan ettiğini duyurmuştu. Hafter yanlısı aşiret liderleri de Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretimi durdurduklarını açıklamıştı.

Hafter yanlısı grupların, Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine siyasi baskı kurmak için petrol üretimini durdurması ülke ekonomisini 5 milyar dolar zarara uğratmıştı.