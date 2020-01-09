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Dünya

Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti, ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı

Libya’nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Türkiye ve Rusya’nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

AA09.01.2020  09:19 - Güncelleme: 09.01.2020  09:19

UMH Başkanlık Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün gerçekleştirdiği görüşmenin yakından takip edildiği ve “dost ülkelerin Libya’daki krize çözüm bulmak için attığı adımların memnuniyetle karşılandığı” belirtildi.

UMH’nin “Libyalıların malını, mülkünü, canını koruma ve demokratik bir devlet kurma” gücünde olduğu paylaşılan açıklamada, Mutabakat Hükümeti’nin “barış, güven ve milli birliğin sağlanmasını istediği, siyasi çözüme her zaman inandığı” aktarıldı.

Açıklamada, UMH’nin, kontrolündeki güçlerle Libya’da, “demokratik geçiş sürecine darbe yapma amacıyla kendilerine saldıranlar ve onların destekçisi ülkelere karşı bir savunma savaşı verdiği” kaydedildi.

Başkanlık Konseyi’nin açıklamasında, “Siyasi çözüm sürecini yeniden başlatacak, Libya Siyasi Anlaşmasının öngördüğü şekilde savaşı sona erdirecek her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyor ve Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleşecek Berlin konferansını destekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

UMH'ye bağlı Devlet Yüksek Konseyi de Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

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