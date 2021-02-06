Libya'daki yeni dönem sonrası Williams'tan ''Hafter'' açıklaması

AA 06 Şubat 2021 Cumartesi 08:14 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 08:14

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın belirlenmesini değerlendirdi.

Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa Abdulhamid Dibeybe'nin seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Williams, "Uluslararası toplumun bu yeni idarenin arkasında hızlı ve kararlı bir şekilde durması gerekiyor.

Bu tarihsel uzlaşma anıdır, buna ulaşmak için insanların uçurumun ötesine geçtiğini gördük." ifadesini kullandı.

AA muhabirinin, "Pek çok kişi Hafter'in bu sürece tabi olup olmadığını ve anlaşmayı kabul edip etmediğini merak ediyor. Hafter ile temasta mısınız? Cevabınız evet ise bu sürece uyacağına dair size bir söz verdi mi?" sorusuna Williams, şu karşılığı verdi:

"General Hafter, diğer Libyalı taraflar gibi bu görüşmelerde temsil edildi. Yürütülen siyasi sürece ilişkin bana şahsen desteğini ifade etti. Bugün, salondaki (Hafter'in) temsilcileri de seçim sonuçlarının kabul edilmesi konusunda mutabık kaldılar."

Williams, halen Libyalı taraflar arasında yürütülen 5+5 Askeri Komite Toplantıları öncesinde geçen hafta Hafter ile konuştuğunu belirterek, "BM arabuluculuğundaki siyasi sürece desteğini ifade etti." dedi.

Görevini, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilciliği görevine atanan Slovakyalı Jan Kubis'e devredecek olan Williams, Libyalı taraflara ve BM çalışanlarına kendisine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

- SONUÇLAR İKİNCİ TURDA BELLİ OLMUŞTU

BM öncülüğünde İsviçre'de toplanan LSDF üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçildi.

Liste yöntemine göre yapılan oylamada, Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu aldı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kaldı.