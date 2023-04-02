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Dünya

Libya'dan BM'ye tepki!

Libya hükümeti ve Meclisi, Birleşmiş Milletlerin ülkedeki göçmenlere dönük insan hakları ihlalleriyle ilgili raporunu kınadı

AA2 Nisan 2023 Pazar 05:30 - Güncelleme:
Libya'dan BM'ye tepki!
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığı ve Temsilciler Meclisi İçişleri Komisyonu, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından Libya'da insan hakları ihlallerini araştırmak üzere kurulan misyonun raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezlerinin uluslararası destek gerektirdiği ve ulusal birlik hükümetinin bu konuda yalnız bırakılmaması gerektiği ifade edildi.

BM misyonundan, şiddet ve cinsel kölelik mağduru göçmenlere ilişkin eldeki belge ve tanıklıkları Libya Başsavcılığına sunması istendi.

Açıklamada, uluslararası toplumun, bu zorlu ve üzücü insani sorunu çözmedeki başarısızlığının Libya'ya yüklenmesinin kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Meclis İçişleri Komisyonunun açıklamasında ise "ön yargılı, objektiviteden yoksun, Libya'nın imajını çarpıtan ve göç dalgalarından sorumlu tutan" değerlendirmeler içeren rapordan duyulan rahatsızlık ifade edildi.

Raporda Libya'nın içinden geçmekte olduğu zor koşullar ve yüz binlerce göçmenin ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken devlet kurumlarının kırılganlığının göz ardı edildiği belirtildi.

Libya'daki insan haklarını araştırma misyonunun 27 Mart'ta yayımlanan raporunda, Libya'da gözaltı merkezleri ve gizli hapishanelerde göçmenlerin cinsel köleliğe maruz kalmış olabileceğine dair makul sebepler bulunduğu ifade edilmişti.

Raporda, göçmen kaçakçılığı, köleleştirme, zorla çalıştırma ve hapse atmanın bireyler, gruplar ve devlet kurumlarına büyük gelirler getirdiği iddia edilmişti.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenlerin kimi insan kaçakçılarının eline düşüyor, kimi çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

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